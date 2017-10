An den Börsen und Kapitalmärkten gelten Hedge-Fonds oft als besonders aggressive Investoren, die noch mehr Geld verdienen wollen, als gewöhnliche Banken. Sie sind daher meist auf Märkten mit hohen Risiken unterwegs und spekulieren mit komplexen Finanzproduktion wie Derivaten. Es gibt viele Hinweise darauf, dass dieser Sektor Psychopathen besonders anzieht.

Anhand ihrer verbalen und nonverbalen Äußerungen identifizierten die Forscher diejenigen, die psychopathische, machiavellistische oder narzisstische Eigenschaften hatten und überprüften dann die finanzielle Performance der jeweiligen Fonds. Die überraschenden Ergebnisse veröffentlichten sie jetzt in der Fachzeitschrift "Personality and Social Psychology Bulletin".

Als Psychopath gilt, wer sich nicht einfühlen kann, ein schlechtes Sozialverhalten hat oder häufig impulsiv reagiert. Manager, die psychopathische Züge zeigten, sich etwa über den Schaden von anderen freuten oder versuchten, auf gekünstelte Art und Weise charmant zu sein, hatten zwischen 2005 und 2015 jedes Jahr etwa einen Prozent weniger verdient, als ihre Kollegen ohne psychopathische Eigenschaften. Bei einer Investition von einer Millionen US Dollar wären damit rund 160.000 Dollar Gewinn entgangen.

Narzissten dagegen halten sich oft für grandios und glauben, sie wären anderen überlegen. Manager mit solchen Tendenzen zeigten in der Untersuchung einen schlechten Umgang mit Risiken. Rechneten die Forscher die eingegangenen Risiken aus der Gewinnen heraus – verglichen die Profite beispielsweise mit den Ergebnissen von wenig riskanten Anlagemöglichkeiten – dann schnitten die Narzissten schlechter ab, als ihre nicht narzisstischen Kollegen. Nur Anteile einer machiavellistischen Persönlichkeit, also ein ausgeprägter Anspruch auf eine Führungsposition und ein generell eher negatives Denken über andere Menschen, hatte in der Untersuchung keinen Einfluss auf die Performance des jeweiligen Fonds.