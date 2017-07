Etwa ein Prozent der Menschen gelten als Psychopathen. Besonders viele von ihnen landen im Management: Auf sechs Prozent schätzt der kanadische Psychologie-Professor Robert D. Hare ihren Anteil in der Wirtschaftsführung. Kein Wunder, denn dort finden sie vieles von dem, was sie wollen: Erfolg, Anerkennung und Macht.

Psychopathen tragen besonders gern Nadelstreifen Bildrechte: IMAGO

Für Professor Volker Lingnau und sein Team vom Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling an der TU Kaiserslautern sind diese Menschen besonders spannend, sagt er: "Diese interessieren uns besonders, da wir annehmen, dass sie Unternehmen nachhaltig schädigen können." Deshalb haben sie untersucht, ob Menschen mit psychopathischen Charakterzügen eher zu wirtschaftskriminellem Handlen neigen als andere. Die Arbeit wurde in der renommierten Fachzeitschrift "Journal of Business Economics" veröffentlicht.



Es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen von Psychopathie, erklärt Lingnau. Deshalb sei es wichtig im Alltagsverständnis zu differenzieren: Unternehmenspsychopathen dürfe man sich nicht vorstellen wie etwa im Thriller "American Psycho" mit US-Schauspieler Christian Bale in der Hauptrolle, der als Patrick Bateman durch brutale körperliche Gewalt auffällig wird. In Unternehmen könnten Psychopathen sehr erfolgreich sein und ihre dunklen Charakterzüge mittels hoher Intelligenz gut verbergen. Der kanadische Kriminalpsychologe Hare nennt sie "Faktor 1-Psychopathen". Für die Wirtschaft können sie besonders gefährlich sein, so Lingnau.