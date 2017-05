Der Hallenser Professor Christoph Wunder hat mit seinem Kollegen Daniel Kühnle aus Nürnberg die Daten tausender Befragter ausgewertet. Bildrechte: privat

Grundlage der Untersuchung sind Daten des Sozio-ökonomischen Panels. Bei dieser Langzeituntersuchung werden seit 1984 jedes Jahr tausende Menschen in Deutschland befragt, unter anderem zu Beruf, Einkommen, Gesundheit, Bildung und Lebenszufriedenheit. Die Forscher Daniel Kühnle und Christoph Wunder wollten wissen, ob sich das persönliche Gesundheitsgefühl durch die Einführung der Rauchverbote verändert hat. Dazu analysierten sie die Angaben von rund 28.000 Befragten.



Vor allem unter 30-jährige Passivraucher, in deren Haushalt mindestens ein Raucher lebt, gaben nach Einführung der Rauchverbote an, sich deutlich gesünder zu fühlen. Mit großer Sicherheit hat sich ihre Gesundheit dadurch auch objektiv verbessert, sagt der Hallenser Wissenschaftler Wunder. "Wir wissen, dass die Befragten verlässlich Auskunft geben können über ihren Gesundheitszustand“, sagt er mit Blick auf vorangegangene Untersuchungen, in denen sich die persönlichen Angaben als zuverlässiger Indikator für die objektive Gesundheit gezeigt haben.