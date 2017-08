An diesen Ergebnissen relativ neu ist, dass wir in so genannten Bildgebenden Verfahren zeigen können, dass in der Tat die neurologische Aktivität im zentralen Nervensystem, also im Gehirn, eine andere ist, wenn wir das in der dritten Person machen. Und insbesondere zeigt die Studie, dass es einen geringeren, kognitiven Aufwand bedeutet, das heißt, es ist nicht so anstrengend, um mit negativen Emotionen umzugehen, wie etwa Angst oder auch Aggressionen.

Prof. Andreas Beelmann