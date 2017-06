Physik ist mitunter hundsgemein: Wir sind zu spät und rennen mit unserem Rollkoffer im Schlepptau Richtung Bahnsteig oder Flughafengate. Plötzlich fängt das Ding an, von einem Rad auf das andere zu kippeln und überschlägt sich schließlich sogar. Am Ende bleibt das Gepäckstück hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken liegen und wir verlieren wertvolle Sekunden, um unseren Zug oder Flug rechtzeitig zu erwischen.

Zum Glück haben Wissenschaftler um Sylvain Courrech du Pont von der Pariser Sorbonne diesem Problem nun ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Im Fachjournal "Proceedings A of the Royal Society" berichtet die Gruppe, wie sie der Ursache des Problems auf den Grund ging.

Die Physiker bauten ein kleines Modell, um das Fahrverhalten echter Koffer auf einem Laufband zu simulieren. Entscheidend für das Kippelproblem: Der Koffer hatte nur zwei starre Rollen. Gezogen wurde das Modell über eine lange Stange in der Mitte, die an einem Kugelgelenk hing. In Wirklichkeit wäre dies die Hand am Griff.