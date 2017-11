Wege können sich die Tiere also merken. Und was ist mit Gesichtern? Wissenschaftler der Universität Cambridge haben die Gedächtnisleistung der Tiere jetzt wissenschaftlich untersucht und fanden heraus: Schafe erkennen Gesichter auf Fotos mit hoher Trefferquote wieder. Sogar, wenn die Bilder aus ungewohnten Blickwinkeln aufgenommen wurden, lagen die Schafe noch in zwei Dritteln der Fälle richtig. Das berichten die Forscher im "Open Journal“ der Royal Society.

Emma Watson - für die Forschungsschafe in Cambridge jetzt keine Unbekannte mehr. Bildrechte: IMAGO

Zuerst mussten die Forscher den Tieren die Gesichter - darunter Barack Obama und Emma Watson - bekannt machen. Dazu nutzten sie einen Trainingsstall, in dem sie die Tiere einzeln vor ihre Computerbildschirme bringen konnten. Dort mussten diese zwischen zwei Bildern wählen. Beim richtigen mit dem Promi gab es ein Leckerli, beim falschen - schwarzer Bildschirm, Stalllaterne usw. - nichts.



Dann kam der Test: Die Schafe mussten zwischen zwei Gesichtern auswählen. Ergebnis: In acht von zehn Fällen entschieden die Schafe bei der Frontalansicht richtig. In 66 Prozent der Testläufe erkannten sie Emma, Barack und Co. sogar, wenn diese im zuvor unbekannten Halbprofil abgebildet waren. Außerdem wählten die Tiere, unter zwei Alternativen erfolgreich das Foto eines Betreuers aus, den sie zuvor nur live gesehen hatten.