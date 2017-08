Eine einzelne Nacht ohne Schlafentzug hatte keine Folgen für die Risikobereitschaft. Nach einer Woche Schlafentzug aber verhielten sich elf der 14 jungen Männer signifikant risikofreudiger, so die Studie. In ihrer Selbsteinschätzung bewerteten sie das eigene Risikoverhalten in beiden Fällen allerdings gleich. "Wir bemerken selbst also nicht, dass wir unter Schlafmangel riskanter handeln", betont Christian Baumann, Professor für Neurologie und Leiter des Klinischen Forschungsschwerpunkts "Sleep and Health" der UZH. Das ist ein Problem, so Baumann. Gerade Menschen in Führungspositionen in Wirtschaft oder Politik sollten deshalb für genügend Schlaf sorgen. Erfreulich ist Baumann zufolge, dass "in der leistungsorientierten Managerwelt genügend Schlaf zunehmend als erstrebenswert gilt."