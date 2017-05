Wenn wir schlafen, schrumpfen unsere Synapsen und verlieren Teile ihre Proteine. Das ist gut, denn es schafft Platz für das Wachstum am nächsten Tag. Wenn wir zu wenig schlafen, kann das jedoch dazu führen, dass die Synapsen zerstört werden. Das haben Wissenschaftler der University of Wisconsin-Madison/USA herausgefunden. Diese Schäden, so die Untersuchung, die im "Journal of Neuroscience“ veröffentlicht wurde, könnten langfristig wirken. Mit anderen Worten: Schlafmangel wäre damit eine mögliche Ursache für Alzheimer.