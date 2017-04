Die Schweizer Wissenschaftler wollten es ganz genau wissen: Die Studie "More Than Just Sex" vereint eigentlich vier verschiedene Untersuchungen. Zunächst untersuchten sie mithilfe von Online-Umfragen mit Probanden aus den USA, ob es wirklich einen Zusammenhang zwischen dem individuellen Glücksgefühl und dem Geschlechtsverkehr gibt. Das ist tatsächlich der Fall, schreiben die Forscher in ihrer Studie. Dieser Effekt sei besonders bei Paaren zu sehen. Die Studienleiterin und klinische Psychologin an der Universität Lausanne, Anik Debrot, sagte dem ORF: "Es geht nicht nur um die sexuelle Leistung oder um eine bestimmte Position. Um sich wohlzufühlen ist der Austausch mit dem Partner zentral."