Die Spermaqualität unserer Männer wird immer schlechter. In den 1980er-Jahren haben Männer um die 30 noch durchschnittlich 74 Millionen Spermien pro Milliliter Samenflüssigkeit gehabt, heute sind es nur noch 30 - 50 Millionen. Bei weniger als 20 Millionen Spermien wird es laut WHO kritisch. Zeugungsfähig gilt ein Mann mit mehr als 20 Millionen Spermien, von denen mindestens die Hälfte auch zielgerichtet beweglich ein sollten.

Um Ihre Spermienqualität zu testen, müssen Sie zum Arzt gehen. Urologen oder Kinderwunschkliniken freuen sich über Ihren Besuch. Sie nehmen Ihr Sperma und Geld entgegen und analysieren innerhalb weniger Tage die Probe. Das Problem dabei liegt auf der Hand. Die Abgabe. In der Praxis. Die Artzthelferin führt Sie zum Raum. Erklärt Ihnen, was zu tun ist! Sie wissen, was zu tun ist. Sie tun es. Dann verlassen Sie den Raum und teilen irgendwem mit, dass Sie fertig sind. Vermutlich trinken Sie danach ein Bier in Ihren engen Hosen und rauchen erst mal eine. Aber das könnte künftig anders werden...

Mit einem optischen Zubehörteil, auf dem das Smartphone befestigt wird, kann die Sperma-Qualität ermittelt werden. Bildrechte: Foto: M.K. Kanakasabapathy/Science Translational Medicine/dpa

Männer, die ihre Spermaqualität testen wollen, könnten das künftig mit einem neuen Testsystem für Heimgebrauch machen. Sie bräuchten nur ein Smartphone. Und die Probe.

Wissenschafler um den Studienleiter Hadi Shafiee von der Harvard Medical School in Boston (US-Staat Massachusetts) haben dieses Testsystem bereits entwickelt. Es besteht aus einem optischen Zubehörteil, auf dem das Smartphone befestigt wird. Die nicht weiter aufbereitete Spermaprobe wird auf eine Art Einmal-Chip geladen, der dann in das Zubehörteil geschoben wird. In weniger als fünf Sekunden analysiert die Kamera des Smartphones dann Spermienkonzentration und -beweglichkeit in der Probe. Eine App führt den Nutzer durch die Anwendung. Die Materialkosten beliefen sich auf umgerechnet gut vier Euro, so die Forscher. Bisher existiere allerdings nur ein Prototyp, ein Zulassungsantrag bei den zuständigen US-Behörden sei aber geplant.