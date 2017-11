Im Osten erhebt sich Orion in seiner ganzen Pracht. Mit seinem markanten Gürtel aus drei aufgereihten Sternen ist er eines der am leichtesten erkennbaren Winter-Sternbilder. Benannt ist es nach dem mythischen Jäger, den die alten griechischen Götter an den Himmel hoben.

Ihm zu Füßen liegen seine beiden treuen Gefährten – der Kleine Hund mit dem Hauptstern Prokyon und der Große Hund, der den hellsten Stern am Nachthimmel Sirius enthält. Weil er so auffällig hell ist, wurde ihm schon seit Urzeiten besondere Bedeutung beigemessen. So galt Sirius im Alten Ägypten als Verkünder der fruchtbringenden Nilflut. Bei den Griechen und Römern war Sirius, der sogenannte "Hundsstern", mit Hitze und Feuer verbunden. Daher kommt die Bezeichnung "Hundstage".