Zunächst wollten Forscher wissen: Lösen die als Duft gelösten Stoffe bei Versuchspersonen die Assoiziation zu Männern oder Frauen aus? Dazu baten die Studienleiter 22 Frauen und 24 Männer an zwei aufeinander folgenden Tagen an einen Computer. Dort sollten sich die Teilnehmer Gesichter anzuschauen und sie als männlich oder weiblich einzuordnen.

Die Fotos waren dabei selbst aus männlichen und weiblichen Bildern zusammengesetzt und damit nicht eindeutig zuzuordnen. Am einem Tag wurden die Versuchspersonen einem Placebo, am anderen den beiden Stoffen EST und AND ausgesetzt. Die Idee der Forscher: Vermitteln die angeblichen Pheromone eine starke Assoziation zu Weiblichkeit oder Männlichkeit, ordnen die Teilnehmer die Fotos entsprechend stärker dem jeweiligen mit dem Geruch verbundenen Geschlecht zu. Tatsächlich aber änderte sich das Sortierverhalten der Versuchpersonen nicht, egal ob sie den Gerüchen ausgesetzt waren oder nicht.