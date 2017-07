Haben die geplanten neuen Stromtrassen Auswirkungen auf die Gesundheit? Bisher gibt es keine Hinweise auf negative Folgen. Und die Gesetzeslage in Deutschland sei klar. “Wir sind überzeugt, dass wir alle gut gesichert sind durch die gesetzlichen Regelwerke“, sagte die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, Inge Paulini, am Dienstag in Berlin. Aber es gebe wissenschaftliche Fragen und Verdachtsmomente, die zu Sorgen bei der Bevölkerung führen würden. Das betrifft z.B. mögliche gesundheitsrelevante Wirkungen schwacher niederfrequenter Felder. Wissenschaftliche Unsicherheiten in der Risikobewertung bestehen auch bezüglich statischer elektrischer Felder, wie sie in der Umgebung der geplanten Gleichstromleitungen (HGÜ-Leitungen) vorkommen.