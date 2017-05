Interessieren Sie sich vor allem für Ihr Gegenüber oder sprechen Sie lieber über sich selbst? Beides kann Vorteile haben, je nachdem, in wessen Gunst Sie gerne steigen möchten. Das zeigt eine Studie von Psychologen von der Harvard University, die Paare beim Speed-Dating beobachtet haben und überprüften, wer sich sympathisch fand und warum.

Bildrechte: IMAGO

Speed-Dating ist eine Form von Kontaktbörse, bei der Menschen nur ein paar Minuten Zeit haben einander kennenzulernen, bevor sie an den nächsten Tisch zum nächsten Unbekannten wechseln. So können sie innerhalb kurzer Zeit viele mögliche Partner kennenlernen. Wie die Zeitschrift "Spektrum der Wissenschaft“ berichtet, zeigte sich in der Untersuchung des Teams um die Verhaltensforscherin Francesca Gino: Partner, die beim Flirten unter Zeitdruck mehr vertiefende Nachfragen stellen, haben eine größere Chance, zu einem zweiten Date eingeladen zu werden. Wurden bei einem weiteren Experiment die Gespräche neutralen Zuschauern vorgeführt, mochten diese wiederum diejenigen Akteure lieber, die eher Fragen beantworteten und mehr über sich erzählten.