MDR Wissen-Spezial Tag der Organspende

Hauptinhalt

80 Prozent der Deutschen sind laut einer aktuellen Studie zu einer Organspende bereit. Trotzdem wird in Deutschland weniger gespendet als in vielen anderen europäischen Ländern und nur jeder Dritte hat einen Organspendeausweis. Warum ist das so? Welche Probleme gibt es z.B. in den Krankenhäusern? MDR Wissen fasst in diesem Spezial zum Tag der Organspende (3. Juni 2017) Fragen, Antworten und Hintergründe zusammen. Starten Sie am besten mit unserer interaktiven Grafik: Was kann gespendet werden?