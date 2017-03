Pfleger Niels H. wurde 2015 zu einer lebenslangen Haft verurteilt – er soll mindestens 36 seiner Patienten getötet haben. Längst kein Einzelfall, glaubt man einer Untersuchung der Universität Herdecke im Ruhrgebiet. Der Psychotherapeut Karl H. Beine und sein Team haben 5.000 Ärzte, Kranken- und Altenpfleger gefragt, ob sie in den vergangenen zwölf Monaten aktiv lebensbeendende Maßnahmen an Patienten vorgenommen hätten. Drei Prozent der Ärzte und Fünf Prozent der Altenpfleger bejahten diese Frage, ebenso wie 1,5 Prozent der Krankenpfleger. Hochgerechnet auf alle Ärzte und Pflegekräfte ergibt das rund 21.000 Fälle in einem Jahr. Eine Zahl, die Elke Simon von der Deutschen Stiftung Patientenschutz für unrealistisch hält. "Ein Blick in die polizeiliche Statistik zeigt, dass Fälle von Mord und Totschlag im Bereich von 600 liegen."