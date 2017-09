Jedes Jahr bringt uns die Post einen neuen Glücksatlas , der uns zeigt, wo die Glücklichen in Deutschland wohnen. Es gibt sogar eine Formel für dass Glück . Britische Wissenschaftler glauben, dass sie damit zeigen können, wie unsere Entscheidungen unsere Stimmung beeinflussen. Und wir wissen auch, dass glücklich ist, wer großzügig ist . Aber bleibt das alles unser ganzes Leben lang so? Oder ändert sich unsere Ansicht vom Glück? Das wollen Forscher der Universität Witten/Herdecke herausfinden – mit Ihrer Hilfe.

So beschreibt Prof. Dr. med. Tobias Esch, Professor für Integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Witten/Herdecke, das Ziel seiner Untersuchungen. Denn bisher, so der Forscher, sei Glücksforschung zumeist ein statistisches Konstrukt, bei dem der Einfluss verschiedenster Lebensumstände empirisch – d.h. durch Messung und Beobachtung – ermittelt werde. Deshalb will Esch mit seinem Team tiefer gehen. Und dabei kann jeder über 18 mitmachen. Dazu haben die Forscher einen kurzen Fragenbogen online gestellt. Er dauert nur 2 Minuten (wir haben es ausprobiert).