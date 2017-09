Bislang gingen Wissenschaftler von fünf Arten von Gefühlen aus - Glück, Trauer, Wut, Angst, Ekel und Überraschung. Forscher der Universität Berkeley haben in Untersuchungen anhand der Reaktionen auf Videos im Internet 27 verschiedene Emotionen definiert. veröffentlich wurde die Studie von der National Academy of Sciences in den USA.