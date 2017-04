Also es ist schon in den letzten zehn Jahren mehrfach gezeigt worden, dass DNA im Prinzip in Sedimenten überleben kann. Wir haben jetzt einfach mal die hochauflösendsten Methoden genommen, die uns gerade zur Verfügung stehen, um mal zu schauen, ob wir auch spezifisch menschliche DNA finden können.

Zur großen Überraschung des Teams hat das tatsächlich funktioniert. In fünf von sieben Höhlen fanden die Forscher DNA: Vier Mal das Erbgut des Neandertalers und in einer Höhle die seines entfernten Verwandten, des Denisova-Menschen. Die Sedimente der belgischen Höhle Trou Al’Wesse wiesen sogar Neandertaler-Gene auf, obwohl dort bisher nur Tierknochen und Werkzeuge gefunden worden waren.

Eine Forscherin sammelt Sediment in der belgischen Höhle Trou Al’Wesse. Bildrechte: Monika V. Knul/dpa

Insgesamt waren zehn der 85 Proben, die die Wissenschaftler im Labor getestet haben, positiv, erzählt Matthias Meyer. "Also man kann sich vorstellen, dass wenn ich jetzt ein Teelöffel von Sediment nehme, dass man darin Billionen oder Billiarden DNA-Fragmente findet, aber ganz wenige von diesen DNA-Fragmenten sind wirklich informativ darüber von welcher Art sie eigentlich kommen."



Daher suchten Meyer und sein Team ein aussagekräftiges DNA-Fragment aus, das der Mitochondrien. Jeder Mensch trägt sie in sich, in einigen seiner Zellen. Das Besondere: Mitochondrien haben eine eigene DNA, die sich stetig und schnell weiterentwickelt. Die Idee: Die unterschiedlichen Mitochondrien-Arten kann man so den unterschiedlichen Menschenarten zuweisen. Die unterschiedlichen Menschenarten kann man dann vergleichen, anhand der DNA. Das Ergebnis: Man weiß wie die Arten miteinander verwandt sind, wer in der Höhle gelebt hat und vor allem wann er dort gelebt hat. Ergebnisse, die auch Knochen liefern könnten, aber die Sediment-DNA ist eine viel reichere Erbgut-Quelle, so der Genetiker.