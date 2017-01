Warum es verspielte Menschen leichter haben

Bei Kindern ist das gut erforscht, bei Erwachsenen eher Neuland. Bei Verspieltheit, wie Dr. René Proyer von der Uni Halle sie versteht, geht um den Blick auf die Welt. Darum, ob jemand eher ein Haus mit drei Fenstern sieht. Oder ob daraus in der Phantasie des Betrachters ein Gesicht wird. „Man macht eine Beobachtung (...) und kann sich dann drüber amüsieren,“ sagt Renè Proyer.

In den vergangenen Jahren hat René Proyer die Verspieltheit Erwachsener wissenschaftlich untersucht. Dabei unterscheidet er vier Grundtypen.

Proyer hat auch den Begriff Verspieltheit selbst analysiert. Dabei ist ihm eines klar geworden: Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff „Verspieltheit“ eher negativ besetzt: „Wenn Sie an Sätze denken wie: Jemand hat Haus und Hof verspielt oder ein Fußballer, der den Ball verspielt. Da schwingt so eine Fahrlässigkeit mit – und dass man eben nicht seriös ist.“

Verspielte Menschen gelten landläufig als unseriös. Dabei kann Verspieltheit im Beruf helfen, nicht nur in der eigenen Familie.

Dabei hilft es aus seiner Sicht auch Menschen in eigentlich seriösen Berufen, wenn sie verspielt ans Werk gehen. Das gilt für Proyer selbst bei einer Hirn-Operation. Die Verspieltheit des OP-Teams kann den Stress senken und helfen, die Konzentration zu halten. Außerdem falle es verspielten Menschen leichter, komplexe Probleme zu lösen, sagt Proyer.

„Wenn in meinem Gehirn irgendwas operiert werden muss, dann wird nicht gespielt – hoffentlich. Aber in der Art und Weise, wie die miteinander umgehen oder kommunizieren: Da darf Verspieltheit sein. Und da ist mir auch egal, was für Witze untereinander gerissen werden oder ob die sich necken.“



Verspielte Menschen hätten die Gabe, Probleme eher aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, Dinge zu durchdenken, verschiedenen Sichtweisen einzunehmen. Das hätte etwas sehr Spielerisches - mit einer sehr starken intellektuellen Komponente, meint René Proyer.