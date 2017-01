Zugegeben: Angenehm ist es nicht gerade im Winter draußen Wäsche auf-, geschweige denn abzuhängen. Schon nach weniger Zeit ist sie bei Minusgraden steif und gefroren, das flüssige Wasser ist fest geworden, Eis. Stunden später stellt man aber verwundert fest: Die Wäsche ist trocken. Doch wo ist das Wasser hin? Georg Schmidt, Direktor der Physik an der Uni Halle erklärt:

„Das Wasser hat die besondere Eigenschaft, dass es auch unterhalb des Gefrierpunktes gasförmig sein kann. So können gleichzeitig Eis und Wasserdampf vorliegen. Also die Wäsche kann trocknen, selbst wenn sie gefroren ist.“