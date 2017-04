Depressionen werden immer noch sehr oft missverstanden, sagt Ulrich Hegerl. Das Umfeld glaube, jemand sei einfach in schlechter Stimmung, weil er etwas Trauriges erlebt habe. Das aber sei grundfalsch. "Menschen mit schweren Depressionen geben an, überhaupt keine Gefühle mehr wahrnehmen zu können, auch keine Trauer. Die erleben sich wie versteinert", sagt der Direktor der Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Leipzig. Zudem suchten die Betroffenen die Schuld oft bei sich selbst.

Vor 30 Jahren sind nur neun Prozent der Arbeitnehmer wegen psychischen Problemen frühzeitig in Rente gegangen, so Hegerl. "Heute sind es 43 Prozent. Das ist eine gute Entwicklung, denn im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Suizide von etwa 18.000 auf jetzt etwa 10.000 zurückgegangen. Ich sehe da einen Zusammenhang, weil mehr Menschen aus der Isolation rauskommen und sich Hilfe holen."

Wie aber lässt sich den Betroffenen besser helfen? Am Forschungszentrum Depression der Deutschen Depressionshilfe, das Hegerl leitet, arbeiten der Psychiater und seine Kollegen an neuen Methoden. Finanzielle Unterstützung erhalten sie dabei von der Stiftung der Deutschen Bahn. Die Eisenbahner haben ein ureigenes Interesse daran, die Zahl der Suizide zu senken: Immer wieder werden Lokomotivführer schwer traumatisiert, wenn Selbstmörder vor Züge springen.

Auch das neue Projekt "Steady" greift auf moderne, persönliche Elektronik zu. In Kooperation mit dem Institut für angewendete Informatik entwickeln die Forscher Programme, die die Sensoren von Smartphones nutzen und so Biodaten von Patienten aufzeichnen. So soll unter anderem gemessen werden, wie viel sich ein Patient bewegt, oder wie ruhig sein Schlaf ist. So sollen Patienten Informationen über sich selbst erhalten und sich besser beobachten können. Dadurch sollen sie herausfinden, welche Methoden ihnen am besten gegen die Krankheit helfen.