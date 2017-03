Die Niere: Das unterschätzte Organ

Bildrechte: dpa

Und die Niere ist hochintelligent. Nur wissen das die Wenigsten. Viele Menschen wissen nämlich nicht einmal, wo im Körper sie eigentlich sind. Die Nieren liegen deutlich höher als viele denken: Am Rücken in Höhe des letzten Rippenbogens. Trotzdem hat der Hallenser Urologe immer wieder Patienten im Behandlungszimmer, die sich über Nierenschmerzen in Höhe des Hosenbundes beklagen. "Das sind ganz ganz selten Nierenschmerzen. Das sind in der Regel Rückenschmerzen, Muskelschmerzen oder sonstige Schmerzen. Die Nieren machen in aller aller Regel bei Erkrankungen, die beide Nieren befallen – das sind ja die Gefährlichen eigentlich – eigentlich gar keine Schmerzen."