Ethylenglykol ist eine Alkoholverbindung. Besser bekannt ist sie den meisten als Frostschutzmittel und wird in der Regel als Kühlerfrostschutz, dann rosa eingefärbt, z.B. bei Fahrzeugen eingesetzt. Giftig ist es vor allem für die Nieren, das zentrale Nervensystem, die Leber, die Lunge und das Herz. Wird die Einnahme nicht gleich behandelt, kann das u.a. zu einer dauerhaften Nierenschädigung kommen, so Dagmar Prasa, kommissarische Leiterin des Giftnotrufs in Erfurt.