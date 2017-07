In Göttingen sind Radfahrer schon seit Spätsommer 2015 auf der Überholspur. Hier verbindet der vier Kilometer lange "eRadschnellweg" den Bahnhof der Stadt mit dem Nordcampus der Universität. Vier Meter ist der Weg breit, hat leuchtend blaue Randmarkierungen und große Piktogramme auf dem Asphalt. Und Deutschlands erster richtiger Radschnellweg ist ein echter Erfolg: Schon nach einem Jahr nutzten den Weg täglich bis zu 5.000 Radfahrer. Doch Göttingen ist eine bekannte Radlerstadt, schon vor der Schnellfahrstrecke waren hier viele Menschen mit dem Rad unterwegs.

Radschnellwege Als Radschnellwege werden direkt geführte, qualitativ hochwertige Verbindungen zwischen Wohn- und Gewerbegebieten bzw. den Stadtzentren bezeichnet. Radschnellwege ermöglichen eine gleich bleibende Fahrgeschwindigkeit mit relativ geringem Energiebedarf. Dies erreicht man durch Kreuzungsfreiheit (Unter- und Überführungen), Geradlinigkeit bzw. große Kurvenradien, durch gute Oberflächenbeschaffenheit und besondere Radwegbreiten zum Überholen und Nebeneinanderfahren. Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)

Gute Erfahrungen aus den Niederlanden

Wird das eBike zum "Pendler-Fahrrad"

Die Bundesregierung hofft vor allem darauf, dass Pendler angesichts der Schnellverbindungen aufs Rad umsteigen könnten. Doch eine Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat kürzlich ergeben, dass der Weg zum Arbeitsplatz in Deutschland durchschnittlich 16,8 Kilometer lang ist. Das macht im Durchschnitt eine tägliche Radfahrstrecke von immerhin 33,6 Kilometer. Ohne Motor-Unterstützung braucht es da schon eine gewisse Grundfitness.

Deshalb sieht das Difu für die Fahrrad-Autobahnen in Deutschland vor allem in den elektronisch betriebenen Fahrrädern eine Chance: Der Trend zu Elektrofahrrädern erhöhe sogar den Bedarf an schnellen, sicheren Verbindungen. Mit technischer Unterstützung werde das Fahren bei Steigung, Gegenwind und eben auch längeren Pendlerdistanzen und mit höherer Geschwindigkeit erleichtert.



Eine Studie aus Norwegen stützt diese These. In der Untersuchung stellten die Wissenschaftler fest, dass Menschen mit einem eBike deutlich häufiger und sehr viel weitere Strecken zurücklegen als sie es zuvor mit einem normalen Fahrrad gemacht haben. Nahmen die Probanden das Fahrrad für 0,9 Fahrten am Tag, waren es mit dem eBike durchschnittlich 1,4 Touren. Und auch die Distanzen nahmen deutlich zu: Mit einer Steigerung von 4,8 Kilometer auf 10,3 Kilometer waren die Strecken mehr als doppelt so lang wie vorher. Der Anteil des Fahrrads an allen genutzten Transportmitteln stieg sogar von 28 Prozent auf 48 Prozent an.

Ein Highway in die Vorstadt

Wer im Ballungsgebiet nur von der Vorstadt ins Zentrum muss, könnte allerdings sehr wohl mit dem Fahrrad-Pendeln liebäugeln, wenn die Strecke stimmt. Das sieht man auch in Hamburg so, weshalb Forscher der Technischen Universität Hamburg (TUHH) für die Metropolregion Hamburg analysiert haben, wo Radschnellwege sinnvoll sein könnten. Studienautor Marcus Peter glaubt, dass Fahrrad-Autobahnen vor allem bei Entfernungen von fünf bis zehn Kilometern sinnvoll sind: "Im Bereich bis zu zehn Kilometer sehe ich ein großes Potenzial, das durchaus zu einer Entlastung des Straßenverkehrs insgesamt führen kann."

Unsere Untersuchungen zeigen, dass ausgehend vom Wohnort, die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen, Schulen etc. mit dem Fahrrad durch Radschnellwege um bis zu 75 Prozent verbessert werden kann. Marcus Peter, Technische Universität Hamburg

Peter sieht auch nicht nur für Pendler eine neue Option. Auch für alle anderen Strecken könnten die Radschnellwege genutzt werden. So hätten Menschen, die abends in die Stadt fahren, auf dem Rückweg oft das Problem, dass der öffentliche Nahverkehr nicht mehr fahre oder sie als Autofahrer komplett nüchtern bleiben müssten. Ein Radschnellweg würde auch sie viel flexibler machen.

Ein Tropfen auf den heißen Stein