Einfach etwas Zeit kaufen Putzen macht glücklich - wenn es jemand anderes macht

Psychologie-Professorin Elizabeth W. Dunn Elizabeth Dunn ist Glücksforscherin. Am Institut für Psychologie an der University of British Columbia im kanadischen Vancouver forscht sie an der Frage, welchen Einfluss Zeit, Geld und Technologie auf unser Glücksgefühl haben. Sie publiziert über ihre Forschung in Fachzeitschriften, schreibt und erklärt sie aber auch verständlich für Jedermann in Vorträgen und dem Buch "Happy Money: The Science of Happier Spending", dass sie gemeinsam mit Harvard-Professor Michael Norton verfasst hat.