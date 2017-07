Bildrechte: dpa

Es folgten wochenlange Krankenhausaufenthalte, tägliche Übungen, Therapien, Tests. “Und es gab keinen Tag, an dem er nicht mitgemacht oder sich beschwert hätte“, sagt Scott Levin, der Chef-Chirurg am Children’s Hospital Philadelphia in einem Youtube-Video. “Er ist ein bemerkenswerter junger Mann.“

Die Mediziner verringerten die Dosen der Medikamente, die u.a. Infektionen und Abstoßungsreaktionen unterdrücken sollen. Das Gehirn und die Hände mussten wieder lernen, miteinander zu kommunizieren. Und es funktionierte. “Sein Gehirn sagt den Händen, bewegt euch und sie bewegen sich“, so Scott Levin. Und das sei erstaunlich, so Levin, “wenn man weiß, dass über sechs Jahre diese Kommunikation nicht existierte, dieser Teil des Gehirns nicht aktiv war.“