Die Backenzähne von Mäusen belegen es: Die Hausmaus ist schon länger unser Gast, als wir bislang angenommen hatten. Um das herauszufinden, untersuchten Forscher vom Französischen Forschungszentrum CNRS in Paris Überreste aus fünf Fundstätten in Israel, die Archäologen aus Haifa ausgegraben hatten.. Darunter waren auch Backenzähne der Hausmaus (Mus musculus domesticus), stolze 15.000 Jahre alt.

Die neuen Ergebnisse hingegen zeigen, dass wilde Mäuse sich schon in der Nähe umherziehender Jäger und Sammler aufgehalten haben müssen. Deren Essensvorräte, auch wildes Getreide, haben sie vermutlich angezogen, so die Forscher. Aus den Nahrungsresten der Menschen wuchsen bestimmte Pflanzen, die den Hausmäusen offenbar schmeckten. So gestärkt, haben sie später sogar die eng verwandte Art "Mus macedonicus" komplett verdrängt. (Für uns Laien: Die Hausmaus hat einen längeren Schwanz, einen kürzeren Schädel und ein weißes Bauchfell.)