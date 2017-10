Im März 2017 veröffentlichte Friesen gemeinsam mit Kollegen eine weitere Studie, ohne Beteiligung der Deutschen Krebshilfe. 27 Patienten mit Hirntumoren in unterschiedlichen Krankheitsstadien hatten dafür zusätzlich zur Chemotherpapie auch Methadon bekommen. Laut der Veröffentlichung hatten nur neun der 27 Patienten zum Zeitpunkt der Auswertung einen Rückfall. Diese Ergebnisse ließen viele Patienten hoffen, Mediziner und auch die Gutachter der Deutschen Krebshilfe stellten sie jedoch sie in Frage. Die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie zum Beispiel kritisierte in ihrer Stellungnahme fehlerhafte Angaben und Ungenauigkeiten bei der Berechnung der Überlebenszeiten der Patienten. Außerdem sei dies eine Retrospektivstudie gewesen, deren Nachteile darin bestünden, dass sie zwar Hypothesen, also wissenschaftliche Annahmen hervorbrächten, aber keine eindeutigen Zusammenhänge beweisen könne.

Methadonmolekül Bildrechte: IMAGO

Eine Erklärung, wie das Zusammenspiel von Chemotherapie und Methadon funktioniert, hatte Dr. Claudia Friesen jedoch schon mitgeliefert: Die Zellen der untersuchten Hirntumore (Glioblastome) bieten an ihrer Oberfläche Andockstellen für das Methadon. Einmal an diese sogenannten Opioid-Rezeptoren angedockt, legt das Methadon einen molekularen Schalter um und die Krebszelle öffnet ihre Schleusen - Chemotherapeutika können ungehindert in die Tumorzelle eindringen. Eine mit Methadon behandelte Tumorzelle nimmt jedoch nicht nur mehr Zellgift auf, sondern gibt auch viel weniger davon wieder ab. Damit wird eine weitere Verteidigungsstrategie der Krebszellen ausgehebelt: Als Abwehrreaktion auf das Zellgift pumpt sie normalerweise das Medikament schnellstmöglich wieder nach draußen. Methadon jedoch stört die Pumpmaschinerie. So verbleibt das Krebsmedikament in großer Menge über einen langen Zeitraum in der Zelle. Dementsprechend wird auch eine geringere Menge benötigt, um die bösartige Zelle abzutöten. Für den Patienten bedeutet dies: weniger Nebenwirkungen durch die Chemotherapie und eine bessere Lebensqualität. So verspricht es das Forscherteam in einer Pressemeldung dazu.