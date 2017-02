Mit einem Testflug wollte die NASA ursprünglich ihre nächste Mondmission vorbereiten. 2018 sollte die neue Superrakete SLS (Space Launch System) zunächst unbemannt ins All aufbrechen. Drei Jahre später dann mit zwei Astronauten an Bord. Dem neuen US-Präsidenten Donald Trump dauert das zu lange. Er forderte die Nasa jetzt auf zu prüfen, ob der bemannte Flug nicht vorgezogen werden könne.

sagte Bill Gerstenmaier diplomatisch. Der Chef der Nasa-Abteilung für bemannte Einsätze soll mit seinem Team bis in ca. vier Wochen eine Einschätzung vorlegen, ob der erste bemannte Flug schon 2019 stattfinden kann. Zwei Astronauten sollen dann während eines acht- oder neuntägigen Einsatzes den Mond umrunden. Dies entspricht grob der Mission von "Apollo 8" von 1968, der Generalprobe für die erste Mondlandung im folgenden Jahr. Damals sahen die drei Astronauten als erste Menschen überhaupt zum ersten Mal mit eigenen Augen die Rückseite des Mondes.

Die Mission bietet Menschen die Gelegenheit, erstmals seit 45 Jahren tief in den Weltraum zurückzukehren und schneller und weiter in das Sonnensystem zu reisen, als jemals zuvor.

Bildrechte: dpa

Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk will schon 2018 Touristen zum Mond schicken. Die ersten beiden Interessenten hätten ihre Reise bereits angezahlt, so Musk. Ihre Namen bleiben vorerst geheim. Gesundheitstests und das Flugtraining würden im Laufe des Jahres beginnen. Noch mehr Menschen hätten große Interesse bekundet, weitere "Ausflüge" zum Mond sollen folgen. Das von dem US-Milliardär gegründete Raumfahrtunternehmen will eine kostengünstige Alternative zu staatlichen Raumfahrtprogrammen bieten und hat bereits im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA die Internationale Weltraumstation ISS mit Nachschub versorgt.