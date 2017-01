Ein zweiter Aspekt: Das Temperaturgefälle beim Abkühlen. Das ist deutlich stärker bei heißem Wasser, denn außen wird der Becher zwar schnell kalt. Innen aber bleibt der Kern noch warm. Dieser Temperaturunterschied regt Wassermoleküle an sich zu bewegen und Kälte auszutauschen. "Und das heißt, man hat unterschiedlich schnellen Transport der Wassermoleküle und das kann auch diesen Effekt zusätzlich unterstützen", sagt Ludwig.

Bisher aber auch nur eine Theorie. Eines weiß man aber sicher über den Mpemba Effekt: Nämlich wo der Name herkommt: So heißt ein Junge aus Tansania, der regelmäßig Eis selber machte. Eines Tages konnte er es nicht abwarten und stellte die noch heiße Eis-Mischung in den Kühlschrank. Das Ergebnis: Das Eis war schneller fertig.