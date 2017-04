Es sind Viren, die aus Sicht der Hallenser Schuld an Multipler Sklerose sind. Nicht die Viren, die wir uns am Haltegriff der Straßenbahn einfangen, im Schwimmbad oder während einer Grippewelle. Es sind Viren, deren Bestandteile uns nicht nur krank machen können, sondern die in der Evolution wichtige Funktionen in unseren Zellen übernommen haben. Es sind Viren, ohne die wir uns vermutlich nicht entwickelt hätten, so Holger Cynis vom Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie in Halle. Denn mindestens acht Prozent unseres Erbguts haben viralen Ursprung. Prof. Martin Staege Leiter des Forschungslabors der Kinderklinik an der Uni Halle sagt, dass zigtausende solcher Virusbestandteile in unseren Zellen sind. Irgendwann im Zuge der Evolution haben sie Zugang zu unserem Erbgut gefunden.

Manche sind schon 100 Millionen Jahre in unserem menschlichen Erbgut. Andere offensichtlich erst vor Zehntausenden Jahren in das Erbgut integriert worden. Prof. Martin Staege, Leiter des Forschungslabors der Kinderklinik an der Uni Halle

Von den meisten Virusschnipseln in unserer DNA weiß man aber nicht, was sie da so treiben. Von einigen weiß man es dagegen genau. So haben sie z.B. eine wichtige Funktion bei der Ausbildung der Placenta, des Mutterkuchens. Viren müssen also eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Säugetiere gespielt haben. Allerdings hätten wir, wenn die These der Hallenser stimmt, ohne sie auch keine Multiple Sklerose. Denn die Hallenser glauben, dass solche Virusbestandteile im Gehirn von MS-Patienten Entzündungsherde im Gehirn auslösen. Es ist also nicht das Immunsystem, das verrücktspielt und sich irrtümlich gegen den eigenen Körper richtet. Vielmehr haben die Hallenser die Virushüllen in Verdacht, extreme Entzündungsreaktionen auszulösen. Neurologe Prof. Malte Kornhuber, Chefarzt am Helios-Klinikum in Sangerhausen spricht bei diesen Virushüllen von Superantigenen.

Und diese Superantigeneffekte können eben eine Entzündung auslösen und das ist interessant aus unserer Sicht für das Verständnis von Autoimmunprozessen. Prof. Malte Kornhuber, Chefarzt am Helios-Klinikum in Sangerhausen