Der Ausbruch des Vulkans Krakatau war einer der gewaltigsten der letzten 10.000 Jahre. Noch 3.000 Kilometer entfernt – in Perth/Australien – war die Explosion zu hören. Die Flutwelle wurde sogar noch in Europa registriert. Die Vulkanasche bedeckte mehr als zwei Drittel des Himmels der Erde. Spektakuläre rote Sonnenuntergänge waren eine der Folgen. Und diese soll Munch 1893 - zehn Jahre später - in seinem berühmten Gemälde "Skirk“ verarbeitet haben. So lautete bisher die gängige These. Falsch – sagt Geowissenschaftlerin Helene Muri.

Die Forscherin der Universität Oslo hat ihre Theorie bei einer Pressekonferenz am Rande der Tagung der European Geosciences Union (EGU) in Wien vorgestellt. Die Begründung wirkt fast schon zu einfach, klingt jedoch sehr logisch. "Munch“, so erklärt Muri, "beschreibt ein Phänomen, dass er über Oslo am Himmel gesehen hat.“ Ein einmaliges Erlebnis, so Muri mit Verweis auf die Tagebuchaufzeichnungen Munchs. Und damit kommen die roten Himmel des Krakatau nicht in Frage. Was der Maler stattdessen gesehen hat, können daher Perlmuttwolken sein, so die Geoforscherin. Geowissenschaftlerin Helene Muri von der Uni Oslo erklärt, warum der Krakatau-Ausbruch nichts mit Edvard Munchs Gemälde "Der Schrei" zu tun hat. Bildrechte: EGU

Der Schrei Ist kein Einzelgemälde, sondern eine Reihe. Insgesamt vier Versionen hat Edvard Munch zwischen 1893 und 1910 gemalt. Es gilt als eines der wichtigsten Werke des Expressionismus. Zwei Bilder wurden gestohlen – und wiedergefunden. Die Pastellversion von 1895 wurde 2012 für rund 120 Millionen Dollar versteigert.

Perlmuttwolken treten in Höhen über 20 Kilometern auf und werden deshalb auch Polare Stratosphärenwolken genannt. Sie treten unregelmäßig auf, nur im Winter, nur in Polarregionen, da sie hohe Feuchtigkeit aber Temperaturen unter minus 80 Grad Celsius benötigen. Und sie sind nur vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang zu sehen, so Muri. "Ihre Farbe und Intensität können dann aber extrem eindrucksvoll sein.“