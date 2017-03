Zum einen ist das evolutionär bedingt. Früher war unser Gehirn nicht darauf angewiesen, sich Worte zu merken. Sprache war noch nicht entwickelt, man dachte in Bildern. Das prägt uns bis heute. Im Grunde denken wir auch heute noch in Bildern und können Informationen auch am besten in Bildern ablegen.

Carsten Brandenberg, Gedächtnistrainer