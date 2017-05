Das Nanocar des Windmillteams der TU Dresden. Bildrechte: TU Dresden

Im zweiten Wettbewerb traten vier NanoCars gegeneinander an – hier konnten die Österreicher ihren Erfolg nicht wiederholen. Das Team der Uni Basel gewann und die TU Dresden kam auf einen sehr guten 2. Platz. "Was aber viel wichtiger ist“, so Dr. Francesco Moresco, die das TU Dresden-Team leitete, "ist die Tatsache, dass es überhaupt zum ersten Mal gelang, auf einer Oberfläche vier einzelne Objekte zu bewegen.“ Denn das, so die Forscherin, hat bisher noch niemand geschafft. Und auch dafür war dieser Wettbewerb gut, neben der Aufmerksamkeit für das Thema Nano-Forschung, die vielen Menschen immer noch unbekannt ist. "Wir machen hier Grundlagenforschung“, so Moresco.