Hier haben die Forscher ein ganzes Set von Mikrolinsen auf einen CMS-Sensor gedruckt (die kleinen weißen Punkte). Zum Größenvergleich liegt eine Centmünze daneben. Bildrechte: Universität Stuttgart

Das Team um Simon Thiehle und Harald Giessen berichtet in der Fachzeitschrift "Science Advances“ von einem Chip, auf den die Forscher vier mikroskopisch kleine Doppellinsen mit Hilfe eines speziellen 3-D-Druckers aufgedruckt haben. Die jeweils nur mehrere Mikrometer großen Linsen haben unterschiedliche Brennweiten. Die kürzeste kann vor allem ein weites Sichtfeld abbilden, ähnlich wie einem Weitwinkelobjektiv an einem Fotoapparat. Die längste dagegen ähnelt eher einem Teleobjektiv, kann also ein schmales Sichtfeld in weiterer Entfernung scharf abbilden. Zusammen wirken alle vier Kameras wie das berühmte Adlerauge.