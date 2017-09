Prof. Svante Pääbo wurde 1955 in Stockholm geboren und studierte ab 1975 Ägyptologie, Wissenschaftsgeschichte und Medizin an der Universität in Uppsala. Während seiner Doktorandenzeit extrahierte er DNA aus Gewebeproben und wandte diese Technik 1984 erstmals auch erfolgreich an totem Gewebe von Mumien an. Seit 2000 ist er einer der fünf Direktoren des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthroplogie in Leipzig.