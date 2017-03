In ihrer aktuellen Studie belegen es Forscher aus Dänemark schwarz auf weiß: Die Einnahme bestimmter Schmerzmittel erhöht das Risiko für einen Herzstillstand. Von fast 29.000 Patienten, die zwischen 2001 und 2010 in Dänemark einen Herzstillstand erlitten hatten, hatten knapp 3.400 im Monat vorher Schmerzmittel eingenommen. 1.100 nahmen Ibuprofen, 545 Diclofenac. Bei der Einnahme von Diclofenac stieg die Wahrscheinlichkeit eines Herzstillstands um 50 Prozent im Vergleich zu Patienten, die keine Schmerzmitteln genommen hatten. Bei Ibuprofen lag das Risiko um 31 Prozent höher. So schreiben es die Wissenschaftler in ihrer Veröffentlichung im "European Heart Journal".