Nicht umsonst heißt die Sardine wie die italienische Insel im Mittelmeer: Sardinien. Denn in der warmen Gegend kommt der Fisch zahlreich vor. Immer häufiger trifft man ihn nun aber auch in der Nordsee an, zusammen mit seinem Verwandten der Sardelle, die aus Spanien angereist ist und es eigentlich gemäßigt und warm mag. Anne Sell vom Thünen-Institut für Seefischerei in Hamburg fährt mehrmals im Jahr auf dem Forschungsschiff hinaus und beobachtet die neuen Ankömmlinge. Ganz plötzlich kamen sie nicht.