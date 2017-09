In den USA, in Großbritannien und Indien wurden in den vergangenen Monaten immer mehr Infektionen mit "Candida auris" erfasst. Für schwerkranke Menschen ist der Pilz gefährlich. Auch in Deutschland breitet er sich immer weiter aus. Mediziner und Labors sollten sich vorbereiten, empfiehlt Prof. Oliver Kurzai vom Nationalen Referenzzentrum für invasive Pilzinfektionen in Jena . 2015 trat zunächst ein Einzelfall auf, in diesem Jahr hat das Nationale Referenzzentrum für invasive Pilzinfektionen in Jena bereits drei Fälle registriert.