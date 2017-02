Wissen Sie wie viele aktive Astronauten es in Europa gibt? Es sind zehn – mit Stand heute. Ein ziemlich exklusiver Club, zu dem jetzt auch Matthias Maurer gehört. Er ist neben Alexander Gerst der zweite deutsche Astronaut der Esa. Und er hat einen ziemlich langen Anlauf genommen, bis sein Traum Realität wurde.

46 Jahre ist der Saarländer alt – ein Spätberufener. Aber er ist trotzdem noch immer Abenteurer, der sich auf die Expedition ins All freut, auch wenn es derzeit noch keinen konkreten Termin für einen ersten Flug gibt. Dass er körperlich und mental fit ist, hat er im vergangenen Jahr mehrfach bewiesen. Erst bei einer Mission 20 Tage unter Wasser, bei der das Leben auf dem Mars simuliert wurde. Wer unten war, wusste, dass es 16 Stunden Druckausgleich brauchen würde, um aufzutauchen.

Dann im November in Norwegen: 48 Stunden in der Wildnis, ohne Essen, ohne Getränke, ohne Zelt oder Schlafsack, bei minus neun Grad in der Nacht.