Nüsse knacken mit Köpfchen Bergakademie Freiberg untersucht Nussknackstrategien

Hauptinhalt

Die Weihnachtszeit - das ist die Zeit, in der der Glühwein auf dem Tisch steht, daneben die Plätzchen und die Nüsse. Und natürlich darf auch der Nussknacker nicht fehlen. Entweder als Schmuck oder als echtes Instrument, um die Nüsse zu knacken. An der Bergakademie-Freiberg gibt es dazu in der Weihnachtszeit eine spezielle Vorlesung, die den Nussknacker aus technischer Sicht betrachtet. Karsten Möbius hat zugehört.