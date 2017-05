Computertomographie Obduktion ohne Skalpell und Blut

Hauptinhalt

Eine Meldung aus der Wissenschaft lässt so manchen um die schrulligen Rollen der Rechtsmediziner in Krimis, wie dem Tatort, bangen: Wird Professor Boerne bald nur noch am Computer sitzen, statt mit "Alberich" am Seziertisch zu streiten? Denn Wissenschaftler der Uni Leicester sind der Meinung: Leichenaufschneiden mit Skalpell, das könnte bald der Vergangenheit angehören. Um eine Todesursache zu bestimmen, braucht man hauptsächlich ein CT, also Computertomographie.

von Karolin Dörner