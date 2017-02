Es steckt in Nuss-Nougat-Creme, in Tütensuppen, in Säuglingsmilch, in Keksen, im Biosprit oder in unserer Kosmetik: Palmöl. Der Rohstoff ist alles andere als umweltfreundlich. "Wir haben einen enormen Hunger nach Palmöl. In jedem zweiten Supermarktprodukt steckt Palmöl. Und problematisch ist das deshalb, weil dafür riesige Plantagen in Indonesien, Südostasien gebraucht werden und dafür Regenwald gerodet wird", sagt Roland Gramling von der Naturschutzorganisation WWF. Und die Regenwälder auf Borneo und Sumatra sind die letzten Orte, an denen noch Orang-Utans leben.