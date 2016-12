Operation im Mutterleib

Fetalchirurgie, so heißt dieses Fachgebiet, wird erst seit einigen Jahren in Deutschland eingesetzt. Allein 150 Föten müssen wegen Löchern im Zwerchfell jedes Jahr operiert werden, um die Lungen zu stabilisieren – wie bei Florian. Prof. Tchirikov hat dafür eine besondere Technik entwickelt, für die er in diesem Jahr ein US-Patent erhalten hat. Auch Ärzte an den Unikliniken in München, Hamburg, Gießen, Bonn und Heidelberg operieren ungeborene Kinder. Die Fetalchirurgen behandeln neben Lungen auch Herzfehler, freiliegendes Rückenmark, verengte Harnröhren oder Lungentumore.