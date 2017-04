Mobbing in der Schule - 2008 startete die Uni Lüneburg ein Pilotprojekt mit einer Krankenkasse. Denn die Forscher am Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften hatten in einer Studie an zehn Schulen mit über 2.500 Schülern herausgefunden, dass jeder dritte Schüler bereits Mobbing erlebt hatte, jeder zehnte auf dem Schulhof oder Schulweg sogar Opfer von körperliche Gewalt durch Mitschüler geworden war.