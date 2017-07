Promis wie Kim Kardashian oder January Jones (Mad Men) machen es vor, es ist allerdings nicht zwangsläufig eine gute Idee: In den USA fragen immer mehr junge Eltern nach der Geburt ihrer Kinder nach dem Mutterkuchen, um ihn anschließend zu verspeisen . Sie glauben offenbar, das nach der Geburt ausgeschiedene Gewebe habe heilsame Kräfte. Ein aktueller Bericht der US-Infektionsschutz-Behörde CDC warnt allerdings vor dieser Praxis. Mitunter kann es, wie in einem Fall aus dem Bundesstaat Oregon, zu schwerwiegenden Infektionen kommen.

Die Plazenta – so der Fachbergriff für das Organ – versorgt den Embryo über die Nabelschnur mit allen lebenswichtigen Nährstoffen und fungiert zugleich als Filter, der viele Gifte aus dem mütterlichen Blut zurückhält und das Baby so schützt. Wurde es bis vor wenigen Jahren nach der Geburt meist weggeworfen, kursieren inzwischen diverse Kochrezepte, wie das Gewebe weiterverarbeitet werden kann. Oft wird es getrocknet und zu Pulverzermahlen, dass dann wiederum in Filmtabletten verpackt wird. Die Einnahme soll angeblich beleben oder die Schwangerschaftsfolgen lindern.

So werden z.B. in den USA Plazenta-Pillen angeboten. Bildrechte: IMAGO

500 bis 600 Gramm schwer, 15 bis 20 Zentimeter groß - die Plazenta. Ab der vierten Schwangeerschaftswoche versorgt sie das ungeborene Kind. Bildrechte: dpa

Allerdings würden gelegentlich auf Wunsch von Frauen "sehr geringe Mengen von Plazenta für die Herstellung von homöopathischen Mitteln mitgegeben", so der Mediziner. Am Leipziger Uniklinikum wird ähnlich verfahren. Ob diese Mittel dann allerdings einen Nutzen jenseits von Placebo-Effekten haben, wurde wissenschaftlich bisher nicht nachgewiesen.



Nicht immer geht es bei der Mitnahme der Plazenta um Heilwirkungen. Ina Schandera, Hebamme im Geburtshaus Zehn Monde in Halle, kennt auch viele Fälle, in denen Mütter das Gewebe im Garten vergraben und einen Strauch oder ein Bäumchen darauf pflanzen. "Wir weisen die werdenden Mütter auch immer darauf hin, was für ein tolles Organ das ist", sagt sie.