Die Trump-Motte ist in Kalifornien und Mexiko zu Hause ist. Dort lebt sie in dicht besiedelten Gebieten, ihre Population sei daher gefährdet, so der Forscher. Umso wichtiger sei der Schutz der Lebensräume. Ob der Name des neuen Präsidenten ein gutes Omen ist, bleibt abzuwarten.