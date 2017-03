Raumfahrt Erste Recycling-Rakete gestartet

Es dürfte ein Meilenstein in der Geschichte der kommerziellen Raumfahrt sein. Heute Nacht ist zum ersten Mal ein Satellit mit einer wiederverwendeten Rakete ins All geschossen worden. Die SpaceX-Rakete Falcon 9 startete pünktlich um 18.27 Uhr Ortszeit (00.27 Uhr MESZ) vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida. In Zukunft will SpaceX-Chef Elon Musk auch Touristen ins All schicken.