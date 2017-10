Aber wie gelangen die Kunststoffberge überhaupt in die Ozeane? Eine zentrale Rolle spielen Flüsse, vor allem, wenn in ihrem Einzugsgebiet Müll nicht fachgerecht entsorgt wird. Das zeigen Experten vom Zentrum für Umweltforschung in Leipzig (UFZ) jetzt in einem Beitrag für die Fachzeitschrift "Environmental Science & Technology". Die Forscher haben dafür eine Reihe von Studien ausgewertet und sind dabei auf einen klaren Zusammenhang gestoßen: "Je mehr Müll im Einzugsgebiet nicht fachgerecht entsorgt wird, desto mehr Plastik landet letztlich im Fluss und gelangt über diesen Transportweg ins Meer", sagt Christian Schmidt, Hydrogeologe am UFZ.

Besonders große Flüsse stellen offenbar ein Hauptproblem dar. Die Plastikmenge pro Kubikmeter Wasser ist hier deutlich höher als in kleinen Gewässern, haben die Forscher festgestellt. "Die Plastikfrachten steigen daher mit der Größe des Flusses überproportional an", so Schmidt. Zehn große Flusssysteme – acht davon in Asien, zwei in Afrika – bringen laut den Berechnungen der Leipziger Wissenschaftler global gesehen 90 Prozent des Plastiks in die Meere. Im Einzugsgebiet der Ströme leben hunderte Millionen von Menschen. Ein professionelles Abwassermanagement und Aufklärung könnten nach Ansicht der Forscher den Plasteeintrag in die Meere erheblich reduzieren.



Doch das Problem gibt es nicht nur in Schwellenländern. Auch in Europa bringen Flüsse Mikroplastik ins Meer und zwar möglicherweise in deutlich höherem Umfang, als bisher gedacht. Ein Team der Technischen Universität Berlin soll in den kommenden drei Jahren herausfinden, inwiefern der Abrieb von Autoreifen über Straßenabwässer in Flüsse und von dort ins Meer gelangt. Das Projekt wird von der Bundesregierung mit rund 1,6 Millionen Euro gefördert. Reifenabrieb gilt als Mikroplastik und ist nach verschiedenen Expertenschätzungen für bis zur 30 Prozent des Plasteeintrags in den Flüssen verantwortlich.